Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Incidente foi registrado por câmeras de segurança no dia 9 de fevereiro. (Foto: Reprodução)

Quase três semanas após agredir um funcionário de companhia aérea e vandalizar o Aeroporto Regional João Simões Lopes Neto, em Pelotas (Região Sul do Estado), um homem foi preso em casa nessa quarta-feira (26) por porte ilegal de arma-de-fogo. Ele era alvo de mandado de busca executado pela Polícia Federal (PF).

Os agentes encontraram na residência do investigado uma espingarda calibre 12 e uma carabina de pressão, além de pequenas porções de maconha. Levado a uma delegacia da corporação, ele prestou depoimento e foi solto logo depois, mediante pagamento de fiança. Não foram detalhadas informações sobre a identidade do investigado.

Incidente

Protagonizado pelo indivíduo na tarde de 9 de fevereiro, o incidente motivou a PF a deflagrar a operação especial “Lendas do Sul”. Trata-se de uma alusão ao título de um dos livros do escritor pelotense que dá nome ao aeroporto da cidade.

Naquela ocasião, o atraso do indivíduo para um voo com destino a Florianópolis (SC) fez com que a empresa Voepass Linhas Aéreas o impedisse de embarcar. O passageiro – acompanhado da esposa e de dois filhos – passou então a agredir verbalmente o atendente do guichê.

Em seguida, desferiu-lhe um soco e destruiu vários itens das instalações da sala de embarque, incluindo vidraças e porta de acesso à sala de espera. Ele também ameaçou voltar armado ao aeroporto e então fugiu do local, mas a acabou identificado por câmeras de monitoramento.

(Marcello Campos)

