Polícia Polícia Federal prende mais dois envolvidos no assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Operação da PF foi realizada em Canoas, São Leopoldo, Igrejinha e na Penitenciária Estadual do Jacuí Foto: PF/Divulgação Operação da PF foi realizada em Canoas, São Leopoldo, Igrejinha e na Penitenciária Estadual do Jacuí. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma ação conjunta com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), BM (Brigada Militar) e Polícia Penal do RS, a PF (Polícia Federal) prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (19), mais dois envolvidos no assalto a um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Os mandados de prisão preventiva e quatro ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridos em Canoas, São Leopoldo, Igrejinha e na Penitenciária Estadual do Jacuí. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, que também concedeu o sequestro de dois veículos.

“A participação dos suspeitos restou evidenciada durante minuciosa investigação da força-tarefa da Operação Elísios, que segue em andamento com o objetivo de identificar todos os envolvidos no caso”, afirmou a PF.

Os nomes dos presos não foram divulgados. Seis criminosos já haviam sido capturados e outros dois foram mortos.

O assalto aconteceu no dia 19 de junho. Durante confronto entre a BM e os ladrões, um policial militar morreu. Os criminosos usavam fardamentos falsos da PF e chegaram no aeroporto em veículos com adesivos da corporação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-federal-prende-mais-dois-envolvidos-no-assalto-a-carro-forte-no-aeroporto-de-caxias-do-s/

Polícia Federal prende mais dois envolvidos no assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

2024-07-19