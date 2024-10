Brasil Polícia Federal vai investigar caso de transplantes de órgãos com HIV, diz governo

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Seis pacientes testaram positivo para o vírus. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Seis pacientes testaram positivo para o vírus. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) vai investigar o caso de seis pacientes no Rio de Janeiro que receberam transplante de órgãos contaminados com o vírus do HIV. A informação da investigação da PF é do Ministério da Justiça. Esses pacientes estavam na fila do transplante da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). Os órgãos infectados pelo HIV partiram de dois doadores. Agora, os seis pacientes testaram positivo para o vírus.

A notícia foi dada pela BandNews FM nesta sexta-feira (11). O incidente também é apurado por Ministério da Saúde, Ministério Público do RJ (MPRJ), Polícia Civil e Conselho Regional de Medicina (Cremerj). O caso é considerado inédito por especialistas no País.

O Sistema Nacional de Transplante tem critérios rigorosos para o rastreio de doadores de órgãos, que seguem portarias estabelecidas em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Todos os órgãos doadores devem passar por testes de sorologia para HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV e outras infecções. Além disso, o rastreio leva em conta o contexto geográfico. Por exemplo, a doença de Chagas é investigada na América Latina, mas não na Europa ou nos Estados Unidos. Já os testes para HIV, hepatite B e hepatite C são obrigatórios, e no Brasil, não se aceita um doador HIV positivo para transplante.

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, classificou de “situação gravíssima” o transplante com órgão contaminados.

“Situação gravíssima que põe em risco a confiança de quem já está numa condição de saúde tão delicada, precisando de um transplante, o que por si só já é uma grande preocupação. Agora, esse evento só aumenta ainda mais a aflição do paciente”, afirmou Barra Torres.

Polícia Federal vai investigar caso de transplantes de órgãos com HIV, diz governo

2024-10-11