Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Funcionário é visto arrancando a marca do Twitter da sede da empresa. (Foto: Reprodução)

A polícia interrompeu o trabalho de funcionários do Twitter no momento em que eles retiravam o nome e a marca da rede social da sede da empresa em São Francisco, nos Estados Unidos. No fim de semana, o dono da companhia, Elon Musk, anunciou que a plataforma teria um novo logotipo, o X.

“Em breve daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”, disse o bilionário, na ocasião.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram funcionários da empresa removendo as primeiras letras da lateral do prédio, pouco antes de agentes do departamento de polícia local intervirem. De acordo com o departamento, o ato foi classificado como “trabalho não autorizado”, já que a companhia não tinha as licenças para fazer a mudança na fachada.

Isso porque, segundo a polícia, a empresa não comunicou a segurança nem o proprietário do prédio sobre a remoção dos materiais. Agentes foram acionados em meio à confusão. Mais tarde, concluíram que nenhum crime havia sido cometido e deixaram o local.

O jornal “New York Times” afirma que Musk já renomeou salas de conferência na sede com a letra “X”. Uma sala foi indicada como “s3xy”; outra passou a se chamar “eXposure”.

A mudança de nome e logotipo, após anos de consolidação do pássaro azul junto a internautas, é a mais recente das controvérsias da gestão Musk à frente do Twitter. O bilionário adquiriu a rede social, no ano passado, por US$ 44 bilhões, após uma batalha judicial com os antigos proprietários.

Em meio às tensões com o mercado e a base de usuários, Musk nomeou uma nova CEO para o Twitter, Linda Yaccarino, que apoiou a iniciativa de rebranding na segunda-feira.

“É uma coisa excepcionalmente rara – na vida ou nos negócios – que você tenha uma segunda chance de causar outra grande impressão. O Twitter causou uma grande impressão e mudou a forma como nos comunicamos. Agora, X irá mais longe, transformando a praça da cidade global”, disse ela.

Em um tuíte na manhã de segunda-feira (24), Yaccarino anunciou: “O X está aqui!”

A forma de se referir aos “tuítes” também será substituída, de acordo com o proprietário da plataforma, Elon Musk, e as postagens serão chamadas de “Xs”.

Musk mudou sua foto de perfil, colocando a imagem do novo logo, e adicionou “X.com” à sua bio no Twitter.

O empresário quer criar um “superaplicativo” chamado “X” — um novo tipo de plataforma de rede social que ele vem falando em criar há meses. As informações são do jornal O Globo e da BBC News

