Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Carro que teria sido usado em ataques foi recolhido e condutor deverá ser ouvido na próxima semana Foto: Polícia Civil/Divulgação Carro que teria sido usado em ataques foi recolhido e condutor deverá ser ouvido na próxima semana. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Em paralelo à investigação sobre o proprietário de um Voyage suspeito de perseguir ciclistas em Porto Alegre, a polícia também apura ameaças contra este mesmo condutor. A Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil reuniu uma série de mensagens divulgadas pelas redes sociais com incitação à violência.

Em algumas das postagens, pessoas incentivam outras a espancarem o condutor ou até mesmo a atacarem a residência dele. Na manhã de quarta-feira (23), a polícia esteve na moradia, onde foi apreendido o veículo.

O Voyage estava estacionado em frente à casa. No local, também foi feita a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista – medida cautelar que tem prazo indeterminado. As pessoas responsáveis por este tipo de publicação, se identificadas, podem responder por incitação e apologia ao crime.

A polícia chegou a pedir a prisão preventiva do motorista, mas o Judiciário negou a solicitação. Segundo o Tribunal de Justiça, os delitos dos quais o condutor é suspeito não justificariam esse tipo de medida – o Ministério Público também se manifestou contra a preventiva.

Na próxima semana, a polícia pretende ouvir o depoimento do condutor. Também na quarta-feira, ele se apresentou aos policiais para entregar a CNH, acompanhando de advogado.

A polícia espera conseguir esclarecer o motivo dos ataques aos ciclistas e o que o condutor pretendia com isso. Ele poderá responder por crimes de trânsito, ameaça, lesão corporal, tentativa de lesão e até tentativa de homicídio.

