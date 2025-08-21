Rio Grande do Sul Polícia Penal do Rio Grande do Sul passa a contar com 139 novos agentes

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Acréscimo de servidores chega a 593 servidores só neste ano. (Foto: Rafael Marin/Ascom Polícia Penal)

A Polícia Penal do Rio Grande do Sul recebeu nesta semana o reforço de 139 servidores penitenciários. Diplomado em evento na Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) após o curso de formação profissional da categoria, o grupo abrange 123 agentes penitenciários (AP), 15 agentes administrativos (APA) e um técnico superior penitenciário (TSP).

Os novos servidores serão lotados nas Delegacias Penitenciárias das 1ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, nas unidades especiais e no Departamento de Segurança e Execução Penal (Dsep). Esse reforço integra as ações estratégicas do governo do Estado na área da segurança pública.

Desde 2019 já foram chamados 4.281 aprovados em concurso público para a instituição. Tais convocações atendem a uma política de reposição e qualificação dos quadros das forças de segurança, ressalta o texto alusivo ao tema no site estado.rs.gov.br.

Titular da Secretaria dos Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Jorge Pozzobom enalteceu em seu discurso na formatura a ampliação do quadro de servidores do órgão, subordinado ao governo gaúcho.

“Investir na segurança pública é investir nas pessoas e protegê-las. Sem sombra de dúvida, a construção de novos presídios, a aquisição de antidrones e de novos veículos para a nossa Polícia Penal são fundamentais, porém o mais importante são os servidores. Estamos formando 139 hoje, chegando a um total de 593 neste ano”.

O superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, frisou que a formatura não é apenas uma conquista pessoal para eles, mas também um compromisso com toda a sociedade:

“É com grande satisfação que celebramos hoje a formatura desta nova turma de servidores da Polícia Penal. Cada um de vocês chega para somar forças à nossa instituição. Nos últimos anos, a Polícia Penal avançou em investimentos, estrutura e reconhecimento, mas nenhum recurso é mais valioso do que as pessoas que a compõem. Vocês representam a renovação e o futuro de uma força que cresce e se fortalece a cada dia”.

O diretor da ESP, Felipe Schuster, celebrou a formatura de mais uma turma da Polícia Penal: “Esse é um marco que demonstra o quanto nossa instituição cresce e se fortalece a cada dia. Cada conquista é fruto de muito esforço e dedicação, e todas elas merecem ser celebradas. Seguiremos firmes, em constante evolução, para que a sociedade reconheça cada vez mais o papel essencial do sistema prisional na segurança pública”.

Etapas de seleção

Os atuais formandos, aprovados no concurso público realizado em março de 2022, passaram por processo seletivo composto de quatro etapas: prova objetiva, prova dissertativa, avaliação psicológica e investigação social e funcional do candidato. Agentes penitenciários e administrativos são submetidos, ainda, a teste de aptidão física.

O Curso de Formação Profissional, organizado pela Escola do Serviço Penitenciário (ESP), pelo qual os novos servidores passaram, começou em 26 de maio. Em modalidade híbrida (presencial e online), a programação totalizou 550 horas-aula para AP, 360 horas-aula para APA e 380 horas-aula para TSP.

No corpo docente estavam cerca de 150 professores e servidores da Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Instituto-Geral de Perícias (IGP). Dntre as disciplinas ministradas na formação dos agentes e técnicos para atuar no sistema prisional, estão:

– Procedimentos e rotinas operacionais.

– Atendimento pré-hospitalar.

– Gerenciamento de crise.

– Cinotecnia.

– Detecção de armas, munição e drogas

– Busca e captura.

(Marcello Campos)

