Rio Grande do Sul Polícia prende homem que furtou ambulância do município de Pouso Novo

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

O município agora ficará com apenas uma ambulância para a tender à população. Foto: PRF/Divulgação O município agora ficará com apenas uma ambulância para a tender à população. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite de sexta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que havia furtado uma das ambulâncias da prefeitura de Pouso Novo. Ele foi preso logo após se envolver em acidente de trânsito.

Durante fiscalização na rodovia, os policiais rodoviários foram informados de que uma das ambulâncias do município havia sido furtada. Os policiais iniciaram as buscas ao veículo e acabaram se deparando com ele tombado em uma das curvas da BR 386. O motorista estava com escoriações pelo corpo e embriagado.

O homem, com 28 anos de idade e natural de Torres, já possuía ocorrências por furto, roubo, lesão corporal e dirigir sem habitação.

Ele responderá agora por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação e furto qualificado. O município agora ficará com apenas uma ambulância para a tender à população.

