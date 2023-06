Esporte Thiago Wild leva virada de Nishioka e se despede de Roland Garros

Com a derrota de Thiago, o Brasil segue com o jejum em Roland Garros. Foto: Reprodução/Twitter Com a derrota de Thiago, o Brasil segue com o jejum em Roland Garros. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Durante um bom tempo, Thiago Wild parecia ter o jogo em mãos. Aos poucos, porém, as pernas pesaram. Ao perder intensidade, viu o japonês Yoshihito Nishioka crescer. De virada, o brasileiro, número 172 do mundo, caiu para o 33° do ranking e deu adeus a Roland Garros na terceira rodada, neste sábado (3): 3 sets a 2, parciais 3/6, 7/6, 2/6, 6/4 e 6/0.

Com a derrota de Thiago, o Brasil segue com o jejum em Roland Garros. A última vez que o País teve um tenista nas oitavas de final da chave de simples masculina do Grand Slam foi em 2010, com Thomaz Bellucci. À época, foi eliminado por Rafael Nadal, que conquistaria seu quinto título em Paris.

Thiago Wild se despede de Roland Garros depois de vitórias expressivas em sua primeira participação na chave principal. O brasileiro venceu o russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo, na primeira rodada e passou pelo argentino Guido Pella, ex-top 20, na sequência.

Depois do bom início em Roland Garros, Wild viu a briga judicial com sua ex-namorada, Thayane Lima, voltar aos holofotes. Dois processos no Ministério Público do Rio de Janeiro chegaram a ser abertos para investigar acusações, um de violência doméstica e psicológica e outro de danos morais. Os dois foram arquivados. Um terceiro, no entanto, ainda está em andamento e corre em segredo de Justiça. Wild também move um outro processo contra a ex.

