Polícia Polícia prende traficantes e apreende maconha e skunk em Paverama

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Em consulta à documentação dos ocupantes, os agentes constataram que o passageiro possuía várias passagens pela polícia. Foto: PRF/Divulgação Em consulta à documentação dos ocupantes, os agentes constataram que o passageiro possuía várias passagens pela polícia. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite desta quarta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu maconha, skunk e uma droga conhecida como “maconha camarão”. Na ação, ocorrida na BR 386, em Paverama, dois homens foram presos.

Os policiais realizavam operação de enfrentamento à criminalidade quando abordaram um Celta com placas de Dois Irmãos. No automóvel estavam um motorista de aplicativo, de 22 anos, e um passageiro, de 24, ambos moradores de Soledade. Em consulta à documentação dos ocupantes, os agentes constataram que o passageiro possuía várias passagens pela polícia, inclusive por tráfico de entorpecentes e homicídio.

Os policiais então realizaram buscas no veículo, encontrando no porta-malas cerca de 20 kg de maconha, 7 kg de skunk e 2 kg da “maconha camarão”, que é a flor pura da planta de cannabis. Tanto o skunk quanto a “maconha camarão” tem maior potencial alucinógeno que a maconha comum, e alto valor comercial no mercado do tráfico.

Os dois homens disseram à equipe PRF que haviam comprado a droga em Porto Alegre e que a levariam para ser revendida em Soledade.

