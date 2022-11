Ciência Nasa define nova data para lançar foguete à Lua

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Um alerta foi emitido perto do Centro Espacial Kennedy, de onde o foguete mais poderoso da Nasa estava programado para decolar. Foto: Divulgação

Pela terceira vez, a Nasa adiou o lançamento da missão espacial Artemis I, o passo inicial do projeto que pretende levar o homem novamente até a superfície do satélite terrestre, o que não ocorre desde 1972. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira (8), devido à chegada da tempestade tropical Nicole, que se move em direção à costa leste da Flórida.

Segundo Jim Free, alto funcionário da agência espacial dos Estados Unidos, a tentativa de lançamento estava agendada para 14 de novembro. Agora, a missão espacial foi marcada para ocorrer no dia 16 do mesmo mês. “Ajustar nossa data de lançamento para o Artemis 1 prioriza a segurança dos funcionários e permite que nossa equipe atenda às necessidades de suas famílias e lares”, informou o administrador da Nasa.

A tempestade Nicole deve se transformar em um furacão nesta quarta-feira (9), perto das Bahamas, antes de atingir a Flórida, no fim da noite ou no início de quinta-feira, afirmou o Centro Nacional de Furacões. Um alerta foi emitido perto do Centro Espacial Kennedy, de onde o foguete mais poderoso da Nasa estava programado para decolar.

A cápsula Orion, impulsionada pelo foguete SLS, vai ficar algumas semanas no espaço, indo até 64 mil quilômetros atrás da Lua, mais longe do que qualquer outra espaçonave tripulada até agora – mas esse primeiro lançamento não transportará astronautas. O lançamento do foguete mais poderoso do mundo pode ser acompanhado pelos canais oficiais da Nasa.

