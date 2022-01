Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 872 pedras de crack, cocaína e dinheiro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dois homens foram presos. Foto: Reprodução As drogas, o dinheiro e os carros foram recolhidos e ficaram à disposição da Justiça. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu crack, cocaína e dinheiro em duas abordagens distintas na entrada de Porto Alegre na sexta-feira (14). Dois traficantes foram presos.

Durante uma operação de combate ao crime realizada nos acessos à capital, os Policiais Rodoviários Federais prenderam dois traficantes em duas abordagens distintas.

Na BR-448, abordaram um Peugeot 307 emplacado em Porto Alegre. Na revista minuciosa os policiais encontraram 872 pedras de crack e 10 mil reais em dinheiro escondidos no painel do carro. O motorista, de 29 anos, que responde por homicídio, não explicou a origem do dinheiro e do crack.

Minutos depois, a poucos quilômetros dali, já na BR-290, os policiais abordaram um Peugeot 307 emplacado em Porto Alegre. O motorista, de 25 anos, sem antecedentes, desceu do veículo já dizendo aos policiais que tinha um quilo de cocaína dentro do carro. A droga, que poderia render mais de quatro mil pinos após fracionamento e mistura, estava no porta-luvas.

Os dois traficantes foram presos e encaminhados para a delegacia. As drogas, o dinheiro e os carros foram recolhidos e ficaram à disposição da Justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul