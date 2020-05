Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$ 230 mil na Freeway

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A origem do dinheiro não foi comprovada, segundo a PRF Foto: PRF/Divulgação A origem do dinheiro não foi comprovada, segundo a PRF. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de R$ 230 mil sem comprovação de origem na Freeway, em Osório, no Litoral Norte gaúcho, neste sábado (30).

O dinheiro estava em uma caminhonete Hilux com placas de Santiago. No veículo, havia dois homens de 37 e 52 anos e uma mulher de 52 anos. Os três trabalham com compra e venda de veículos.

Eles não “souberam” explicar a origem do dinheiro e foram encaminhados para a delegacia do município.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Polícia