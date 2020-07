Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende menor por direção perigosa em Bagé

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Motorista desrespeitou a ordem de parar. Foto: PRF/Divulgação Motorista desrespeitou a ordem de parar. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um menor por direção perigosa após acompanhamento tático na madrugada deste sábado (18), na BR 153 em Bagé.

Durante o patrulhamento, policiais rodoviários federais sinalizaram para que o condutor de uma Saveiro com placas de São Leopoldo parasse. O motorista desrespeitou a ordem e fugiu em alta velocidade por cerca de 15 quilômetros, apagando as luzes do carro para tentar despistar os agentes.

Próximo ao trevo do aeroporto, o condutor perdeu o controle do veículo, rodopiou sobre a pista e os canteiros, colidiu em placas de sinalização e saiu da pista. Logo após, ele abandonou o veículo e fugiu a pé pela mata, sendo encontrado pelos policiais no interior de uma propriedade.

Ao verificarem a documentação do motorista, os policiais constataram que ele era um adolescente de 17 anos e não possuía habilitação. Ele foi apreendido e responderá por atos infracionais análogos a direção perigosa de veículo e dano ao patrimônio público.

