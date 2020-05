Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal prende três homens por maus-tratos a animais em Paverama

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

No porta-malas do veículo foram encontrados 12 galos em flagrante situação de maus-tratos Foto: PRF/Divulgação No porta-malas do veículo foram encontrados 12 galos em flagrante situação de maus-tratos. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três homens que transportavam 12 animais em condições precárias. O fato ocorreu na noite deste sábado (02), no km 375 da BR 386, em Paverama.

Agentes da PRF realizavam operação de enfrentamento à criminalidade quando abordaram um Jeep Compass emplacado no Paraná. No porta-malas do veículo foram encontrados 12 galos em flagrante situação de maus-tratos, amontoados uns sobre os outros, com o corpo e patas amarrados e cabeça coberta por tecido.

Três ocupantes do veículo, de 44, 42 e 39, assumiram a propriedade dos animais, e informaram que os compraram na região metropolitana de Porto Alegre e os levariam até o Paraná, para procriação e utilização em rinhas. Todos são moradores de Marechal Cândido Rondon.

Os envolvidos foram apresentados à polícia judiciária de Lajeado e responderão pelo crime de maus-tratos a animais. Já os galos resgatados serão encaminhados a uma associação de proteção em Teutônia.

