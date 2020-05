Porto Alegre Prefeitura abre o quarto restaurante Prato Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Com o novo espaço, são oferecidas 700 refeições diárias nos quatro restaurantes populares da Capital Foto: Anselmo Cunha/PMPA Com o novo espaço, são oferecidas 700 refeições diárias nos quatro restaurantes populares da Capital. (Foto: Anselmo Cunha/ PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O restaurante Prato Alegre da Lomba do Pinheiro começa a funcionar às 12h desta segunda-feira (04) oferecendo 100 refeições diárias gratuitas no almoço. Situado na rua Cacimbas, 159, é o quarto restaurante social aberto pela prefeitura no novo modelo de refeições populares destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Devido à pandemia do coronavírus, as refeições serão servidas no sistema de marmitas.

“Quando abrimos o edital de parceria, lá no ano passado, não imaginávamos que o desafio destes restaurantes seria ainda maior. Adaptamos a forma de levar o alimento a quem precisa e temos consciência que estes espaços serão agora ainda mais importantes para amenizar a fome em Porto Alegre neste momento de pandemia”, destaca o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Além das refeições sociais, A capital gaúcha tem distribuído cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Com o novo espaço, são oferecidas 700 refeições diárias nos quatro restaurantes Prato Alegre da Capital. Na quarta-feira, 22 de abril, o restaurante do Centro Histórico dobrou o atendimento diário, passando a entregar 400 refeições/dia. Os outros dois locais ficam na rua Dona Otília, 210, na região da Vila Cruzeiro, e na Estrada Chácara do Banco, 71, bairro Restinga Velha, cada um com 100 almoços ao dia.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, destaca que o objetivo do projeto está praticamente atendido. “A meta é servirmos 800 refeições/dia. Em breve, abriremos novo chamamento público para a última unidade”. A prefeitura vai investir R$ R$ 2,6 milhões em todos os restaurantes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre