Um sargento da PM (Polícia Militar) matou a tiros dois colegas de trabalho, na manhã desta segunda-feira (15), em Salto, no interior de São Paulo.

De acordo com relatos de testemunhas, o assassino invadiu uma sala na 3ª Companhia da PM (Polícia Militar) da cidade, trancou a porta e atirou contra as vítimas. Ele estava armado com um fuzil.

Os policiais mortos são o sargento Roberto da Silva e o capitão Josias Justi, comandante da PM na cidade.

O atirador se entregou à polícia após o ataque. A motivação do crime está sendo investigada.

Ataque no Ceará

Na madrugada de domingo (14), um policial civil matou a tiros quatro colegas de trabalho em Camocim, no Norte do Ceará. As vítimas são os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

O assassino é inspetor e estava de folga. Depois de atirar nos colegas, ele fugiu em uma viatura, mas abandonou o veículo e se entregou no quartel da Polícia Militar na cidade, onde foi preso.