A Polo Films, empresa produtora de Filmes de Polipropileno Biorientado, conhecidos no segmento de embalagens como BOPP, recebeu a certificação FSSC 22000, uma das das respeitadas na indústria mundial em segurança de alimentos, que inclui a ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-4:2013 e requisitos adicionais, reconhecidos pela Global Food Safety Initiative (GFSI). Isto significa que a empresa está certificada para produzir embalagens seguras e oferecer o melhor produto aos clientes do mercado alimentício e aos consumidores. Esta demanda vem crescendo cada vez mais dentro da cadeia de valor dos alimentos e se intensificou no período de pandemia.



A jornada para a conquista da certificação teve início em 2019, por meio de um processo de remodelação interno das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e, em 2020, foi trabalhado o estudo de análises de perigos, desenvolvendo o plano de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Sistematicamente, a empresa fomentou a cultura da segurança dos alimentos junto às pessoas, com treinamentos, eventos de conscientização e comunicação. De acordo com o Gerente de Qualidade e P&D da empresa, Eliezer Brauner, o comitê de implantação e a equipe de segurança de alimentos (ESA) foram fundamentais neste processo de mudança de mentalidade. Além disso, uma gestão baseada em processos faz parte dos objetivos de sustentabilidade da empresa. “Falar em sustentabilidade é falar em conscientização. A Polo está atenta aos programas de sustentabilidade e entende ser extremamente importante pensar em iniciativas sustentáveis que atendam às necessidades do meio ambiente, consumidores e clientes”, destaca Brauner.

Para o CEO da Polo Films, Antonio Jou Inchausti, a FSSC 22000 mantém a empresa como fornecedora de alta qualificação aos clientes atuais e abre ainda mais portas para o mercado internacional. “Trata-se da implantação de um esquema que certifica toda nossa fabricação de ponta a ponta e integra estes requisitos ao nosso sistema de gestão. É um ganho do ponto de vista gerencial, a partir de um processo de melhoria contínua que garante a integridade e confiança aos clientes e parceiros”, enfatiza Jou.

De acordo com a supervisora do Sistema de Gestão Integrado da Polo Films, Aline Schneider, a conquista coloca a empresa em outro patamar. “Nossos clientes, os brand owners e o consumidor final buscam adquirir produtos de alta qualidade, com a garantia de que não haverá risco para a saúde no momento do consumo”, aponta. Segundo os especialistas, o maior desafio foi realizar todo este movimento em meio à pandemia, com as incertezas da economia e a necessidade de manter somente o essencial funcionando dentro da fábrica.

Sobre a Polo Films

Com mais de 40 anos no mercado brasileiro, a Polo Films é uma empresa de manufatura da cadeia do plástico, produz Filmes de Polipropileno Biorientado, conhecido no segmento de embalagens como BOPP. Com unidade fabril localizada em Montenegro (RS) e escritório em São Paulo (SP), a empresa gera mais de 400 empregos e exporta para a América Latina e Estados Unidos. A partir de uma produção anual de aproximadamente 60 mil toneladas, a Polo Films constitui-se como uma companhia de alta performance para entregar o mais significativo benefício aos seus colaboradores, clientes, acionistas e à sociedade. Seus principais clientes estão na indústria de alimentos, higiene, limpeza, beleza e bebidas.

