A eleição presidencial na Polônia, que seria realizada no próximo domingo, 10 de maio, foi adiada, anunciou o chefe do partido no poder, Lei e Justiça (PiS), Jaroslaw Kaczynski, e seu aliado, Jaroslaw Gowin, em uma declaração conjunta. As eleições previstas não serão realizadas, a Suprema Corte vai confirmar sua anulação e a presidente da Câmara vai anunciar a nova data.