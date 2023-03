Geral População brasileira em Portugal bate recorde e chega a 309 mil

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O aumento de 32,8% é um recorde na sequência anual que começou em 2017. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A população brasileira residente de maneira regular em Portugal é de 309 mil pessoas. O aumento de 32,8% é um recorde na sequência anual que começou em 2017. São dados oficiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) apurados pelo Portugal Giro.

Cerca de 76,6 mil brasileiros receberam autorização automática de residência via contrato de trabalho e vistos CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) no novo site da imigração.

Eles se juntam aos 233.138 brasileiros que tinham autorizações de residência no fim de 2022, segundo dados do SEF.

Somados os dois números, a população brasileira com autorização de residência aumenta para 309.808 mil. Mas não para por aí.

A estimativa é que cerca de 150/170 mil estrangeiros consigam a autorização automática até o fim do mês (foram 85.770 até ontem). Os brasileiros são maioria e podem superar os 100 mil beneficiados pela medida emergencial.

Caso este impulso seja confirmado, a comunidade daria um salto para cerca de 330 mil pessoas.

Porém, a quantidade de brasileiros em Portugal seria bem maior, porque as estatísticas oficiais não incluem estrangeiros com cidadania europeia ou à espera de autorização.

Além dos novos pedidos de autorização automática, o SEF recebe cerca de 450 requisições diárias de brasileiros em busca de documentos.

Ao fim de 2021, o censo da diáspora brasileira realizado pelo Itamaraty revelou que a população brasileira em Portugal é a segunda em quantidade, atrás dos Estados Unidos (1,7 milhão).

Trabalho

O número de brasileiros que receberam autorizações de residência para trabalhar em Portugal aumentou 20% em um ano. Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) informam que em 2022 foram concedidas 21,4 mil novas autorizações de residência por motivo de trabalho para brasileiros.

Em 2021, as novas autorizações de residência para trabalho de brasileiros em Portugal ficaram em cerca de 18 mil.

Nos últimos anos, Portugal tem seguido a tendência de conceder mais autorizações de residência para brasileiros que encontram emprego.

Em 2021, por exemplo, a modalidade de autorização de residência para trabalho correspondeu a 47% das 40 mil concessões gerais, que podem incluir estudo e reagrupamento familiar, entre outras.

Além de servir de termômetro para medir o aumento a cada ano da comunidade brasileira residente em Portugal, as concessões deste tipo fazem dos brasileiros a maior força estrangeira de trabalho no país. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/populacao-brasileira-em-portugal-bate-recorde-e-chega-a-309-mil/

População brasileira em Portugal bate recorde e chega a 309 mil