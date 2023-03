Geral Advogado que agrediu mulher em Brasília pode ser expulso da OAB

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

A OAB-DF suspendeu, por 90 dias, o registro profissional de Cledmylson Ferreira. (Foto: Reprodução)

Um advogado foi preso após dar tapas, socos, puxões de cabelo e derrubar uma mulher no chão em um estacionamento em Brasília (DF), na última segunda-feira. As agressões, segundo a investigação, começaram após o cachorro dela ser atacado pelo cão do homem.

Ele teve a carteira profissional suspensa pela Ordem dos Advogados do Brasil por 90 dias. “A OAB-DF vai instalar, imediatamente, o processo de suspensão preventiva desse profissional, assim como procederá ao processo de inidoneidade moral, que pode culminar na expulsão do profissional dos quadros da advocacia brasiliense”, afirma Antônio Cerqueira, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina do órgão.

A mulher, que também é advogada, teria advertido o homem sobre o uso de coleira e da guia, além de chamar a Polícia Militar.

O advogado estava prestes a fugir do local, mas a mulher começou a gravar a placa do carro dele. Em seguida, ele saiu do veículo e começou a agredir a advogada, que revida com alguns golpes antes de ser derrubada no chão.

O advogado foi preso em flagrante pela Polícia Militar do DF. Os policiais encontraram dois canivetes no carro do agressor – que responderá por lesão corporal, omissão de cautela na condução de animais e porte de arma branca. O advogado, identificado como Cledmylson Ferreira, foi liberado após assinar um termo circunstanciado.

Em nota, a Comissão da Mulher Advogada (CMA) promete acompanhar a investigação do caso e a punição necessária, dentro das nossas competências e possibilidades.

“A violência contra a mulher, em todas as suas formas, preocupa sobremaneira todas as mulheres e homens membros da OAB-DF, que têm atuado de forma incisiva no apoio às medidas de conscientização e de enfrentamento à violência, com o propósito de estancar este mal social”, disse. As informações são do jornal Correio Braziliense.

Advogado que agrediu mulher em Brasília pode ser expulso da OAB