Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

O sistema drive-thru foi adotado neste ano em razão da pandemia de coronavírus Foto: Defesa Civil/Divulgação O sistema drive-thru foi adotado neste ano em razão da pandemia de coronavírus. (Foto: Defesa Civil/Divulgação) Foto: Defesa Civil/Divulgação

As baixas temperaturas deste sábado (27) serviram de incentivo para a população de Santa Maria, na Região Central do RS, fazer doações no segundo drive-thru itinerante da Campanha do Agasalho 2020 no interior do Estado.

Organizado pela Defesa Civil Estadual e pela prefeitura na avenida Nossa Senhora Medianeira, 1.658, no Centro da cidade, a iniciativa ocorreu das 9h às 15h. As caixas preparadas para receber as doações logo começaram a ficar lotadas.

O sistema drive-thru foi adotado neste ano em razão da pandemia de coronavírus. Quem levou roupas, calçados e cobertores, além de outros itens, não precisou descer do carro. Depois do recolhimento, os itens foram levados para um depósito da prefeitura de Santa Maria para uma quarentena de 72 horas.

