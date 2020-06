O designer gráfico americano Milton Glaser, conhecido pelo célebre logotipo “I love NY”, morreu na sexta-feira (26), aos 91 anos, anunciou o jornal The New York Times. A morte de Glaser, no dia do seu aniversário, foi confirmada por sua mulher, Shirley.

Ele sofreu um derrame e insuficiência renal. Nascido em 26 de junho de 1929, na região do Bronx, em uma família judaica húngara, Glaser era conhecido por seu estilo retrô e alegre, que contribuiu para moldar a identidade visual da cultura popular americana nos anos 1960 e 1970.

I love NY foi usado pela primeira vez em 1977 em uma campanha do governo para atrair turistas e movimentar a economia. O logo se espalhou por todos os lugares, em especial souvenirs e adesivos. A obra tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos da cidade, e o rabisco original faz parte hoje do acervo do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York.