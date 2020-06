Mundo Portugal retoma medidas de confinamento em Lisboa, que enfrenta nova onda de infecções por coronavírus

27 de junho de 2020

Governo português decreta volta do confinamento em 19 freguesias da Grande Lisboa. (Foto: Reprodução)

Portugal trará de volta o confinamento da população em várias áreas da Grande Lisboa para combater uma onda preocupante de novos casos de coronavírus nos arredores da cidade, anunciou o governo.

Os que vivem nas áreas afetadas — um total de 19 freguesias, excluído o centro de Lisboa — só poderão sair de casa para comprar bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, e trabalhar.

“A única maneira eficaz de controlar a pandemia é ficar em casa sempre que possível, manter distância física e os padrões de proteção e higiene o tempo todo”, disse o primeiro-ministro António Costa, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (25). A medida estará em vigor de 29 de junho a 12 de julho e poderá ser revisada.

Nas 19 áreas designadas, o limite para participação em reuniões será de apenas cinco pessoas. Haverá mais policiais patrulhando as ruas para garantir que as pessoas sigam as regras, e quem não cumprir a medida será punido, disse Costa.

Portugal registrou até agora um total de 40.415 casos e 1.549 mortes por coronavírus, muito menos do que a vizinha Espanha. O país foi aclamado como um caso de sucesso na luta contra a doença e começou a suspender o confinamento em 4 de maio.

Mas surtos localizados em bairros mais pobres e centros industriais, além de festas e raves ao longo da costa, mantiveram o crescimento dos casos a uma taxa diária constante na casa das centenas em maio.

O número de contágios por coronavírus também voltou a subir na Europa como um todo, advertiu nesta quinta-feira (25) a Organização Mundial da Saúde (OMS), com um alerta para os riscos que uma segunda onda fora de controle da pandemia poderá acarretar aos sistemas de saúde do continente.

“Na semana passada, a Europa registrou um aumento no número de casos semanais pela primeira vez em meses. Em 11 países, a transmissão acelerada levou a um ressurgimento muito significativo que, se não for controlado, levará ao limite de novo os sistemas de saúde europeus”, afirmou o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, em Copenhague.

De acordo com a OMS, a Europa está registrando diariamente quase 20 mil novos casos e 700 mortes por coronavírus. Na terça-feira, a Alemanha também determinou o retorno do confinamento em Gütersloh, na Renânia do Norte-Vestfália, estado mais populoso do país, devido ao surgimento de um foco de infecções no maior matadouro da Europa.

A Europa registra até o momento 2,5 milhões de casos de coronavírus e mais de 194 mil vítimas fatais.

Racismo no país

Protesto leva cerca de mil pessoas ao centro de Lisboa, em resposta às manifestações antirracismo após morte de George Floyd. Participantes gritam slogans como “a polícia quer respeito” e “policial bom é policial vivo”.Cerca de mil pessoas foram às ruas de Lisboa neste sábado (27) para negar que haja racismo em Portugal sob o lema “Portugal não é racista”.

Convocada pelo partido de ultradireita Chega, a marcha percorreu o centro da capital portuguesa, terminando na Praça do Comércio. Muitos dos manifestantes portavam a bandeira de Portugal e foram instruídos pelos organizadores a respeitar as normas de segurança, incluindo distanciamento e uso de máscaras.

O ato foi convocado como uma resposta às manifestações promovidas após a morte de George Floyd pela polícia nos Estados Unidos, denunciando racismo e violência policial em Portugal.

Os participantes gritaram slogans como “a polícia quer respeito”, “políticos elitistas, Portugal não é racista” e “policial bom é policial vivo”. “Queremos combater a ideia segundo a qual os portugueses são racistas e as forças policiais, criminosas”, explicou o deputado André Ventura, líder do partido Chega, que entrou no Parlamento português nas eleições de outubro do ano passado.

