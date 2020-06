O ministério informou, por meio de um comunicado, que a vítima foi uma paciente de 57 anos, moradora de São Paulo. Ela foi internada no Hospital Municipal Doutor Carmino Cariccio, na Zona Leste da cidade, um dia antes.

De acordo com a nota, a revisão da data será incluída no próximo boletim epidemiológico. Outra morte também ocorreu em 15 de março, antes do primeiro registro oficial.