Política Por causa dos bloqueios nas estradas, aeroportos operam com pouco estoque e podem ficar sem combustíveis

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) alertou as autoridades para o impacto gerado na malha aérea em consequência do bloqueio de estradas e rodovias em diversos pontos do País. Estimativa das empresas aéreas mostra que o setor poderá sofrer com desabastecimento de combustível.

O transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos, inviabilizando a operação e prejudicando, ainda, atividades essenciais como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas.

Aos passageiros, a Abear recomenda que busquem se deslocar com antecedência e atentem para a situação das vias de acesso aos aeroportos.

Guarulhos

Cerca de 25 voos foram cancelados na segunda (31) e terça-feira (1º) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segundo informou a GRU Airport, concessionária responsável, por conta de bloqueios de caminhoneiros na rodovia Hélio Smidt. Doze cancelamentos ocorreram na segunda e 13 na manhã de terça.

Em nota, a Latam disse que por conta de bloqueios de importantes vias do Brasil, “situação totalmente alheia ao seu controle, alguns de seus voos foram impactados.”

A companhia lamenta a situação e orienta a todos os seus clientes que verifiquem o status de seu voo no site da companhia e se dirijam aos aeroportos com maior antecedência.

STF

A maioria dos ministros do (Supremo Tribunal Federal) STF votou, nos primeiros minutos de terça, para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas de forma irregular por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro.

Na decisão individual, tomada na noite de segunda-feira (31), Moraes atendeu a pedidos da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador geral eleitoral.

Caminhoneiros bolsonaristas ocupam trechos de rodovias em Estados do País em protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro na eleição.

Nesta quarta (2), o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo solicitando que seus apoiadores liberem as rodovias federais que estão sendo ocupadas. Ao realizar o “apelo”, Bolsonaro pediu que seus seguidores não “pensem mal” dele e afirmou que eles podem fazer outros tipos de manifestações.

“Quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, essa nossa legitimidade. Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo. Em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade”, diz Bolsonaro no vídeo, publicado em suas redes sociais.

Na gravação, o presidente afirma que quer o “bem” dos seus apoiadores.

“Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da Presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarelo, defesa da família, defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política