Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Desde sexta-feira o portal está fora do ar. Foto: Reprodução

O portal https://covid.saude.gov.br, plataforma do Ministério da Saúde que informava os dados diários sobre o coronavírus no Brasil, segue fora do ar, desde sexta-feira (5). A pasta anunciou recontagem.

Desde quarta-feira (3), as informações no portal começaram a ser divulgadas somente às 22h. No primeiro dia, a informação é de que o ocorrido devia-se a problemas técnicas. Neste dia foram confirmadas em 24h, 1.349 mortes, número recorde. No dia seguinte, novo recorde: 1.473. Já nesta sexta-feira (5) o site ficou fora do ar e o ministério informou que irá fazer uma recontagem.

Também na sexta-feira, ao ser questionado sobre o terceiro dia com atraso seguido na divulgação de mortos e infectados por coronavírus, Bolsonaro disse que “acabou matéria no Jornal Nacional”. Ele não disse que o atraso fosse ordem dele. “Não interessa de quem partiu (a ordem). Acho que é justa essa ideia da noite, sair o dado completamente consolidado”, disse o presidente.

Já neste sábado (6) Bolsonaro foi ao Twitter justificar os atrasos na divulgação de dados do Ministério da Saúde. Segundo o presidente, a pasta “adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19”.

