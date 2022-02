Porto Alegre Porto Alegre amplia locais com testagem de antígeno para Covid

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Tenda junto à Unidade de Saúde São Carlos, no bairro Partenon, começa a atender nesta quarta. Foto: Giulian Serafim/PMPA Tenda junto à Unidade de Saúde São Carlos, no bairro Partenon, começa a atender nesta quarta. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A prefeitura faz nova ampliação dos pontos de testagem rápida de antígeno para Covid-19 em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (9), entrou em funcionamento a tenda junto à Unidade de Saúde São Carlos, no bairro Partenon. O local possui climatização e quatro espaços para atender ao público.

A Unidade de Saúde Assis Brasil, no bairro Sarandi, será um ponto de referência em testagem rápida de antígeno, já que ganhará reforço na equipe. Em ambos os locais, o horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Conforme a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Caroline Schirmer, a ideia da ampliação é facilitar o atendimento, oferecendo diversos locais de testagem em diferentes pontos da cidade. Desde 10 de janeiro, a testagem rápida de antígeno pode ser realizada em qualquer uma das 132 unidades de saúde (confira a lista de postos de saúde aqui), no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), localizado na rua Sarmento Leite, 425, ou na unidade móvel. Na última semana, duas tendas começaram a funcionar, uma na unidade de saúde Tristeza e outra na Clínica da Família Álvaro Difini, bairro Restinga.

Os testes são oferecidos a pacientes com dois ou mais sintomas de Covid-19 (febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos que procuram o exame passam por avaliação clínica.

Campus

Em função do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), o serviço na tenda localizada junto ao campus da rua Sarmento Leite, 425, será interrompido temporariamente a partir das 16h desta quarta-feira, 9. O atendimento será retomado segunda-feira, 14, das 9h às 17h.

Locais para testagem rápida de antígeno em Porto Alegre

– 132 unidades de saúde

– Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – rua Sarmento Leite, 425 (fechado nesta quinta e sexta-feira, 10 e 11)

– Tenda na US Tristeza – avenida Wenceslau Escobar, 110 – bairro Tristeza

– Tenda na CF Álvaro Difini – rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

– Tenda na US São Carlos – avenida Bento Gonçalves, 6670 – bairro Partenon

– US Assis Brasil – avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi (referência em testagem)

– Unidade Móvel de Saúde

O atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

