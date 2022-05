Porto Alegre Porto Alegre amplia oferta de viagens no transporte coletivo

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

A terceira etapa do programa de reestruturação Mais Transporte terá um incremento de 457 viagens. Foto: Alex Rocha/PMPA A terceira etapa do programa de reestruturação Mais Transporte terá um incremento de 457 viagens. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre amplia, a partir deste sábado (21) a oferta do transporte coletivo à noite e aos finais de semana e amplia a oferta nos horários de pico em 11 linhas nos dias úteis. A terceira etapa do programa de reestruturação Mais Transporte terá um incremento de 457 viagens. As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

Alterações

As linhas A09, A85, 2701, 653 e 349 serão reativadas.

As linhas 436, 4382 e A257 terão o atendimento ampliado até as 22h30min.

Alterações previstas para os domingos e feriados a partir deste domingo (22)

As linhas 654, 6372, 650, 429, 433, 436, 4382, 473, 525, 6712, 2533* e 2543* serão reativadas.

Clientes que utilizam as linhas 251 Alpes e 2531 Renascença devem fazer o uso da linha 2533.

Clientes que utilizam as linhas 274 Glória e 2741 Glória Cascatinha Azenha, 2541 Embratel Canudos Cascatinha e 250 1º de Maio devem fazer o uso da linha 2543.

As linhas 344, 3463, 347, 361, 3946, 3971, 4951, A 375, A954, 3762, A348 e A360 terão o atendimento noturno com viagens até ou próximo às 22h.

Alterações previstas para os dias úteis a partir de segunda-feira (23)

As linhas 343, 353, 1493, 2601, 2602, 272, 281, R10, 659, B55 e B02 terão ampliação de viagens nos horários de pico (das 6h às 9h) e das 16h às 19h.

Além da ampliação da oferta de horários, mais 15 linhas de ônibus serão autorizadas a operar sem cobrador. São elas: 173 – Camaquã, 244 – Santa Teresa, 244.1 – Santa Teresa/Mariano de Mattos, 256 – Intendente Azevedo, 256.1, Nazareth, 256.2 – Nazareth/Intendente, 433 – Vila Jardim, 349 – São Caetano/Sarmento Leite, 361 – Cefer, 432.1 – Carlos Gomes/Petropolis, B09 – Aeroporto/Indústrias/Iguatemi, 624 – São Borja, 637.2 – Chácara das Pedras via IAPI, 665 – Planalto/Sabará, B56 – Passo das Pedras/Aeroporto.

