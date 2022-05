Política Sérgio Moro confirma que irá colaborar com plano de governo de Luciano Bivar à Presidência

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Moro deverá contribuir com temas como segurança pública e combate à corrupção. Foto: Agência Brasil Moro deverá contribuir com temas como segurança pública e combate à corrupção. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O ex-juiz Sérgio Moro confirmou nesta sexta-feira (20) que aceitou o convite do pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, Luciano Bivar, para colaborar com seu plano de governo.

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do Presidente Jair Bolsonaro (PL), Moro deverá contribuir com temas como segurança pública e combate à corrupção.

Outro ex-ministro de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta (Saúde) também participará da elaboração do documento. Pré-candidato ao Senado no Mato Grosso do Sul pelo União Brasil, ele deverá ter a saúde como foco.

Também foram confirmadas pela assessoria de Bivar as contribuições dos ex-ministros Luiz Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) e Mendonça Filho (Educação), além do economista Marcos Cintra, ex-deputado federal, que auxiliará na área econômica do plano.

Bivar deverá oficializar sua pré-candidatura à Presidência da República em 31 de maio.

