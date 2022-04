Porto Alegre Porto Alegre ampliará vacinação infantil contra a Covid até as 21h em nove locais; confira

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

A partir de segunda-feira (11), nove unidades de saúde irão ampliar o horário de vacinação até as 21h na Capital. Foto: Cristine Rochol/PMPA A partir de segunda-feira (11), nove unidades de saúde irão ampliar o horário de vacinação até as 21h na Capital. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A partir desta segunda-feira (11), nove unidades de saúde de Porto Alegre irão ampliar o horário de vacinação infantil até as 21h, oferecendo aplicação tanto de Pfizer pediátrica quanto de Coronavac: São Carlos, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Diretor Pestana, Tristeza, Campo da Tuca, Navegantes, Morro Santana, Álvaro Difini (início terça-feira, 12) e Primeiro de Maio (início quarta-feira, 13).

A medida faz parte das ações que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está organizando para incentivar a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Entre as iniciativas estão nova edição do Dia C da Vacinação Infantil, busca ativa do público por equipes dos postos de saúde e programação da unidade móvel em escolas onde a primeira dose foi aplicada.

Conforme levantamento realizado na última semana, mais de 30 mil crianças estão com a segunda dose em atraso na capital gaúcha. “Estamos ampliando horários para facilitar o acesso dos pais ou responsáveis, garantindo a proteção da vacina às crianças contra a doença”, diz a diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer, ao reforçar a importância de completar o esquema vacinal.

A primeira dose de Coronavac segue disponível para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 24 unidades de saúde e na unidade móvel, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h (a programação para a próxima semana será divulgada pela prefeitura ainda nesta sexta). A segunda dose do imunizante será aplicada nos mesmos locais, em crianças vacinadas há 28 dias.

Já a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer é oferecida em 14 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos. A segunda dose do imunizante está disponível para vacinados há oito semanas, nos mesmos locais. Os endereços e horários podem ser conferidos neste link.

Agendamento da vacinação infantil

Também é possível agendar a imunização no app 156+POA para o período noturno. A primeira e segunda doses da vacina da Pfizer são oferecidas para crianças de cinco a 11 anos nas unidades Morro Santana e Diretor Pestana, das 18h às 21h. Já a primeira e segunda doses de Coronavac, para crianças de seis a 11 anos, exceto imunocomprometidas, estão na unidade Morro Santana, no mesmo horário.

