Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Na segunda (11) e terça-feira (12), uma frente fria provocará chuva em todo o RS, com chance de temporais isolados. Foto: Giulian Serafim/PMPA Na segunda (11) e terça-feira (12), uma frente fria provocará chuva em todo o RS, com chance de temporais isolados. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Os próximos sete dias permanecerão com muita umidade e chuva expressiva no Rio Grande do Sul. É o que aponta o boletim da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Emater/RS-Ascar e Irga.

Nesta sexta-feira (8), o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados.

No sábado (9), o ingresso de ar seco manterá o tempo firme, com ligeira elevação das temperaturas. No decorrer do domingo (10), a aproximação de uma nova área de baixa pressão vai aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva na maioria das regiões.

Na segunda (11) e terça-feira (12), a propagação de uma frente fria provocará chuva em todo o Rio Grande do Sul, com chance de temporais isolados, especialmente nos setores Oeste, Centro e Norte.

Na quarta (13), ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas nas faixas Norte e Nordeste, porém no decorrer do dia, o ingresso de ar seco afastará a nebulosidade e provocará o declínio da temperatura.

Os totais esperados deverão oscilar entre 20 e 50 mm na maioria das regiões. Na Fronteira Oeste, Missões e Alto Uruguai, os volumes previstos variarão entre 80 e 100 mm, podendo exceder 125 mm em diversos municípios.

