Porto Alegre Porto Alegre começa a vacinar contra a Covid-19 crianças imunocomprometidas de 3 e 4 anos

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

A vacinação para as demais crianças desta faixa etária ainda não foi definida pela Secretaria Municipal de Saúde Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Porto Alegre começa nesta quarta-feira (20) a vacinação de crianças imunocomprometidas de 3 e 4 anos com o imunizante CoronaVac/Butatan. A decisão segue orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. A vacinação para as demais crianças desta faixa etária ainda não foi definida pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

São considerados os seguintes critérios para a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças imunocomprometidas:

– Imunodeficiência primária grave

– Quimioterapia para câncer

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

– Pessoas vivendo com HIV/Aids

– Uso de corticóides em doses maiores de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune

– Pacientes em hemodiálise

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento ou a pessoa que estiver acompanhando a criança durante a vacinação deve apresentar autorização. Além disso, é preciso ter comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

De acordo com a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, é fundamental que os pais ou responsáveis não deixem de vacinar as crianças. “Estamos felizes com esta ampliação de público, mas é preciso ressaltar é preciso levar a criançada para receber a imunização. A vacina evita as complicações da Covid-19 e salva a vida dos pequenos”, destaca.

A vacinação para este público está disponível em 25 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza).

Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais. Também é possível vacinar o público infantil até as 15 horas na unidade móvel que está estacionada em frente ao Colégio Estadual Cônego Paulo de Nadal, na rua Família Gonçalves Carneiro, 105, bairro Cavalhada.

