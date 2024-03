Porto Alegre Porto Alegre comemora 252 anos com programação diversificada

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Uma das atrações mais aguardadas será o tradicional Baile da Cidade, no dia 23, com shows variados e gratuitos

Espetáculos teatrais, shows musicais nos bairros, oficinas de dança, lançamento de documentário, exposições de arte, trilhas ecológicas e corridas esportivas estão entre as ações programadas pela prefeitura para o Mês de Aniversário de Porto Alegre, que celebra 252 anos no dia 26 de março.

Uma das atrações mais aguardadas será o tradicional Baile da Cidade, no sábado (23), a partir das 17h, com shows variados e gratuitos que prometem animar o público na Redenção.

Aniversário de Porto Alegre – 252 anos

Termo Conte Comigo – Na sexta-feira, 8, às 10h, será assinado o termo de cooperação Conte Comigo, no Paço Municipal. A iniciativa cria a rede interinstitucional de atendimento, proteção e garantia de direitos à mulher vítima de violência doméstica e de gênero de Porto Alegre.

Adoção de animais – No sábado, 9, a Unidade de Saúde Animal Victória (USAv), na Lomba do Pinheiro, realiza uma edição especial da Feira de Adoção de Animais, a partir das 13h.

FestPOA Rural – O evento acontece de 9 a 17 de março, com atividades gratuitas nas propriedades dos Caminhos Rurais, na Região Extremo Sul, além da programação que acontece no Centro de Eventos Ervino Besson, na avenida João Salomoni, 1340 – Vila Noal. O objetivo é unir o campo e a cidade.

Cavalgada pela Zona Rural – No domingo, 10, a partir das 9h, uma cavalgada pela Zona Rural de Porto Alegre, com saída da Cabanha Figueira – bairro Boa Vista do Sul.

Carnaval na Orla – O domingo, 10, marca o encerramento do circuito de blocos do Carnaval de Rua, com diversas atrações animando os foliões na Orla – Circuito da Diversidade.

Dança Comunidade – A partir das 17h de segunda-feira, 11, o projeto Dança Comunidade oferece aulas de danças circulares gratuitamente, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues.

Filme POA 250 anos – Documentário sobre as comemorações do aniversário da Capital será exibido em sessão na terça-feira, 12, às 19h30, na Cinemateca Capitólio, centro cultura que comemora nove anos de atividades em 2024.

Porto Alegre em Cena – A segunda etapa do 30º Porto Alegre em Cena ocupa os palcos da cidade entre 13 e 24 de março, com 30 espetáculos e 41 apresentações com artistas nacionais e da África do Sul, Cabo Verde e Bolívia.

