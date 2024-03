Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá onda de tempestades com risco de inundações, aponta MetSul

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Todas as regiões do Rio Grande do Sul devem ter chuva entre esta sexta-feira (08) e o sábado (09) Foto: PMPA/Divulgação (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A MetSul Meteorologia alerta que uma onda de tempestades deve atingir no final desta semana a Argentina, o Uruguai e o Sul do Brasil com risco elevado de chuva localmente forte a intensa e de tempestades com rajadas de vento muito fortes em alguns pontos.

No Rio Grande do Sul, o tempo já volta a ter instabilidade nesta quinta-feira (07). A chuva retorna para parte do Estado, afetando pontos do Oeste, Noroeste e o Norte até o fim do dia, não se descartando algum temporal isolado e chuva forte localizada.

Todas as regiões do Rio Grande do Sul devem ter chuva entre esta sexta-feira (08) e o sábado (09). Os volumes devem variar muito de uma localidade para outra, mas se antecipa que haverá vários pontos em que as precipitações podem ser localmente intensas com acumulados elevados em curto período.

Um cenário muito provável é de chuva localmente forte a intensa, acompanhada ou não de temporal, que poderá trazer volumes muito altos em curtos períodos, o que poderá resultar em alagamentos e inundações repentinas com possibilidade de transbordamento de arroios em áreas urbanas e rurais.

2024-03-07