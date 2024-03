Grêmio Grêmio inaugura Camarote Espectro Azul na Arena

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa disponibiliza espaço exclusivo adaptado para receber torcedores com Transtorno do Espectro Autista Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Iniciativa disponibiliza espaço exclusivo adaptado para receber torcedores com Transtorno do Espectro Autista Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A manhã desta quinta-feira (07), foi marcada pela inauguração do Camarote Espectro Azul, uma iniciativa que tem como objetivo disponibilizar, na área interna do camarote, um espaço exclusivo e adaptado para acomodar e atender às necessidades de torcedores autistas e seus familiares durante os jogos do Tricolor na Arena.

Estiveram presentes no evento o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin, o vice-presidente, Roger Fischer, os vice-presidentes do Conselho de Administração Eduardo Magrisso, José Carlos Duarte e Gustavo Bolognesi e o CEO Márcio Pinto Ramos. Representando o presidente da Arena POA, Mauro Araújo, o diretor de operações da Arena POA Paulo Rossi, além de diretores, executivos, assessores e colaboradores do Grêmio.

Poucos clubes no Brasil possuem espaço dedicado aos torcedores com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A iniciativa no Tricolor nasceu a partir da torcida Gremistas no Espectro, inspirada pelo amor ao Grêmio e à luta pela inclusão, um sonho acalentado pela família de Lorena Alonso Pires, uma torcedora com autismo. A ideia foi acolhida pelo Clube, refletindo seu compromisso com a diversidade e inclusão.

Durante a solenidade, o presidente do Conselho Deliberativo Alexandre Bugin destacou o sentimento em inaugurar este projeto no Clube. “É um dia muito marcante pra mim. Desde 2021 a gente já pensava em desenvolver um local de acesso para o público atípico, principalmente do espectro autista. Felizmente o Conselho de Administração do Grêmio e a Arena Porto Alegrense estiveram do nosso lado, junto com vários parceiros. Foi um projeto muito bem pensado, mas ainda tem muito a evoluir. O importante é que estamos dando esse passo tão importante. Talvez nenhum de nós aqui não tenhamos ideia da magnitude do que estamos fazendo e oferecendo em termo de representação”.

Assim como Bugin, o vice-presidente do Conselho de Administração, Gustavo Bolognesi destacou a iniciativa e a responsabilidade do Clube em executar este projeto. “Estamos construindo e concretizando mais uma linda história na página do Grêmio. Uma história que passa por paixão, responsabilidade e dedicação. É algo novo que está iniciando. A gente vai sofrer, vamos errar, mas toda essa paixão, essa responsabilidade e essa dedicação, será motivo de orgulho para o Clube no futuro. Agradeço a todos que apoiaram e participaram desde o início. O Grêmio é gigante porque é movido à paixão”.

O zagueiro Pedro Geromel, embaixador do Espectro Azul, esteve presente no evento de inauguração e comentou sobre o sentimento em fazer parte deste projeto. “É uma honra estar aqui com vocês hoje e agradeço ao Clube por ter me escolhido como embaixador de uma causa que precisa ser abraçada por todos nós. Agradeço a todos os parceiros que tornaram tudo isso viável, elevando o Grêmio e a Arena a um novo patamar de inclusão e acessibilidade. Me junto a vocês para dar voz a esses gremistas que precisam de todo nosso carinho e atenção”.

Também presente na cerimônia, o diretor de operações da Arena Porto Alegrense Paulo Rossi, comentou sobre como foi a construção e execução da ideia. “É um orgulho fazer parte deste projeto. Desde quando fomos procurados pela primeira vez, já topamos de imediato, pois era um desejo nosso atender esse anseio das famílias atípicas. Nosso time se engajou ao máximo para contribuir. Estamos muito satisfeitos com o produto final. A gente não tinha ideia de como ficaria e realmente ficou um equipamento diferenciado, um dos locais mais acolhedores da Arena”, concluiu.

A iniciativa lançada em outubro do último ano, com a assinatura de um termo de compromisso entre Grêmio e Arena Porto Alegrense, contou com eventos testes que ocorreram ao longo dos jogos da temporada passada e atual. Em 4 de novembro, no duelo com o Bahia, oito crianças e seus acompanhantes foram recebidos no camarote 52, na ação piloto, que teve a presença também de profissionais especializados em autismo, treinados para proporcionar o atendimento adequado aos torcedores durante as partidas. Desde então, outros eventos testes aconteceram.

No domingo (10), dia do jogo contra o Brasil de Pelotas, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o camarote receberá outro grupo para o teste final, já com as obras de adaptações concluídas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-inaugura-camarote-espectro-azul-na-arena/

Grêmio inaugura Camarote Espectro Azul na Arena

2024-03-07