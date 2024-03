Grêmio Zagueira Tayla é anunciada oficialmente pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Atleta chega ao Clube para ser reforço no setor defensivo da equipe das Gurias Gremistas Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Atleta chega ao Clube para ser reforço no setor defensivo da equipe das Gurias Gremistas Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Experiente e líder. Essas são algumas das características do novo reforço do setor defensivo das Gurias Gremistas, Tayla. A zagueira assinou contrato com o Grêmio nesta semana, oficializando o seu vínculo com a equipe principal de futebol feminino até o final de 2025.

Paulista, natural da cidade de Praia Grande, Tayla Carolina Pereira dos Santos tem uma ampla bagagem no futebol feminino. Sua história com a bola iniciou quando criança, ao jogar futebol na rua, junto dos meninos.

Com o incentivo de sua mãe e principalmente de sua avó, a atleta iniciou sua trajetória nos gramados oficiais em 2009, ao vestir a camisa do Santos-SP. De lá para cá, foram diversos clubes, como Foz Cataratas-PR, Ferroviária-SP, Seleção Permanente/Centro Olímpico-SP, Seleção Permanente/Iranduba-AM e também no exterior, no Benfica, de Portugal, além de contar com passagens pela Seleção Brasileira.

Multicampeã, a zagueira soma títulos de peso, como Copa América, vice da Libertadores, três Copas do Brasil, Brasileiro A1, um campeonato estadual Paulista e três vezes o Paranaense, além do bi da Taça Portugal. Esteve presente na Canarinho nas disputas dos Mundiais de 2015 e 2019, além do Sub-20, em 2012.

Além da experiência, Tayla é referência dentro de campo. De fácil adaptação, quando necessário, também atua como lateral. “Entendo que sou uma jogadora que posso contribuir de maneira positiva taticamente. Minha posição exige liderança e procuro fazer isso de uma maneira tranquila e assertiva. Tenho muito amor e comprometimento com o que faço e espero ajudar de alguma forma”, comentou.

A zagueira, que já está totalmente integrada ao departamento, destacou o sentimento em vestir a camisa do Grêmio. “Eu recebi o convite com muita felicidade. Me foi apresentado o projeto de alavancar o futebol feminino do Grêmio dentro do cenário nacional e me sinto honrada em ver meu nome sendo convocado para essa missão. Aceitei o desafio e já me sinto parte de tudo o que representa este Clube. Isso serve de motivação para colocar energia em tudo que for significativo para evolução da equipe. Espero que eu possa atingir as expectativas e materializar tudo o que foi almejado, concluiu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/zagueira-tayla-e-anunciada-oficialmente-pelo-gremio/

Zagueira Tayla é anunciada oficialmente pelo Grêmio

2024-03-07