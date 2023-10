Porto Alegre Porto Alegre conclui neste sábado a campanha de multivacinação da gurizada

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Serviço estará disponível das 10h às 19h em nove postos de saúde. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Realizada nacionalmente pelo Ministério da Saúde em parcerias com os governos estaduais e municipais, a campanha de multivacinação chega ao fim em Porto Alegre neste sábado (28), como nove postos abertos das 10h às 19h. O objetivo é estimular a atualização da caderneta de imunizantes do público infanto-juvenil de até 15 anos.

A ação abrange as unidades Santa Maria, Álvaro Difini, Bananeiras, Jardim Carvalho, Mohab Caldas, Vila Elisabeth, Timbaúva, Restinga, e Vila Fátima. Estas três últimas terão brinquedos à disposição da gurizada, ao passo que a Santa Maria e Timbaúva contarão com a presença do personagem Zé Gotinha no turno da tarde, além de distribuição de pipoca, gelatina e balões.

Também serão oferecidas vacinas contra gripe e covid para quem ainda não colocou em dia as doses contras essas doenças. Os dois procedimentos podem ser oferecidos de forma simultânea, sem risco à segurança ou eficácia dos fármacos. Endereços, telefones e outros detalhes podem ser conferidos em prefeitura.poa.br.

Covid

No caso da imunização contra covid, os procedimentos a partir da primeira dose do esquema primário têm intervalos mínimos de um a quatro meses entre cada aplicação. No caso dos pequenos entre 6 meses e 3 anos incompletos, são três aplicações com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, seguida de uma espera de oito semanas até a terceira.

Para adolescentes e adultos, em aplicações de primeira dose deve ser apresentada identidade com CPF. Não é exigido o comprovante de residência. A gurizada até 12 anos, por sua vez, não necessita de prescrição médica mas é solicitado o cartão de vacinação contra outras doenças. Mãe, pai ou responsável devem estar presentes – ou outro adulto, mediante autorização por escrito.

Depois da primeira injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias, ao passo que os contemplados com Oxford e Pfizer devem aguardar intervalo de quatro meses entre as duas “picadas”.

Já para o primeiro e segundo reforços é solicitada a mesma documentação da segunda dose do ciclo básico de imunização. O cartão de controle deve comprovar a conclusão do esquema de imunização completo (duas doses ou aplicação única da Janssen, mais a primeira injeção adicional) há pelo menos quatro meses.

Na vacina bivalente, por sua vez, a exigência é de que o indivíduo já tenha completado há pelo menos quatro meses o esquema primário (duas doses de Coronavac, Oxford e Pfizer ou dose única da Janssen) ou básico (que inclui o primeiro reforço).

Pandemia no RS

Boletim publicado nessa sexta-feira (27) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou 759 testes positivos e cinco mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. Em três anos e sete meses desde o anúncio da chegada da pandemia, passam de 3,06 milhões os contágios conhecidos no mapa gaúcho, dos quais 42.520 resultaram em óbito.

Apenas uma das 497 cidades gaúchas não registra qualquer perda humana para a covid. Trata-se de Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que soma 637 casos confirmados – nenhum nas últimas semanas.

Dos registros de contágio conhecidos até agora em território gaúcho, em quase 3,02 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 99% do total). Outros 4.176 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença para outros indivíduos.

As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegaram a 134.157 (cerca de 4% dos testes positivos realizados até o momento). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus no Estado. Outros detalhes estão no portal covid.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

2023-10-27