Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Nova Linha de ônibus começa a funcionar na segunda-feira Foto: Pedro Piegas/PMPA Nova Linha de ônibus começa a funcionar segunda-feira Fotos: Pedro Piegas / PMPA. Foto: Pedro Piegas/PMPA

A partir desta segunda-feira (6), começa a operar uma nova linha na Região Sul de Porto Alegre, atendendo a um pedido da comunidade para qualificar o transporte coletivo da região.

A linha 184.2 – Juca Batista via Hermes Pacheco irá operar em dias úteis. Serão 28 viagens disponíveis para os passageiros que utilizam a linha. Com isso, a população da região contará com 14 viagens por sentido.

“Dentro do Mais Transporte só no ano passado houve um incremento de mais de 3,6 mil viagens. Essa ampliação na oferta faz parte de um trabalho diário das nossas equipes para melhorar o atendimento”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

