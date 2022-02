Porto Alegre Porto Alegre conta com ônibus itinerante de testagem para Covid; veja a programação

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

Os testes são oferecidos a pacientes sintomáticos. Foto: PMPA

Os porto-alegrenses contam com uma unidade móvel itinerante para realização de testes rápidos de antígeno. A ação é financiada por recursos da Fase 3 do Projeto Testar RS, do Governo do Estado. Desde o dia 17 de janeiro, das 9h às 16h, o ônibus circula em quatro pontos distintos da cidade.

Os testes são oferecidos a pacientes sintomáticos de Covid-19 (febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de Covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem todos que procuram o exame passam por avaliação clínica.

Conforme a gerente da Unidade Móvel, Rosângela Nery Barreto, a procura pelo ônibus itinerante diminuiu na última semana. “Além do período de férias favorecer para a baixa adesão, a prefeitura disponibilizou mais duas tendas para testagem”, destaca. Na unidade móvel já foram realizados cerca de 179 testes rápidos.

Além do ônibus, a testagem continua disponível nas 132 unidades de saúde da Capital. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, também nas três tendas instaladas nos seguintes locais: campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Unidade de Saúde Tristeza e Clínica da Família Álvaro Difini. Confira aqui os endereços.

Sintomas

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, testar preferencialmente entre o quinto e décimo dia do resultado do teste positivo do contactante.

Confira a programação da unidade móvel

Segunda a quinta-feira, das 9h às 16h:

Segunda-feira (7): Ilha do Pavão (rua A, 45 – Ilha do Pavão, bairro Arquipélago)

Terça-feira (8): Vila dos Papeleiros (rua Voluntários da Pátria, 1940)

Quarta-feira (9): Quilombo Fidelis (rua Dr. Sebastião Leão-Antônio F Rocha, 1-81- bairro Azenha)

Quinta-feira (10): Vila Dique (rua Severo Dullius, 165, bairro São João).

