Porto Alegre Porto Alegre contrata estudo para sistema de proteção contra cheias na Zona Sul

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

O objetivo é analisar a melhor solução para dar continuidade ao atual sistema de proteção por mais 50 quilômetros ao longo do Guaíba

A Prefeitura de Porto Alegre oficializou, nesta terça-feira (15), a contratação de estudos para a ampliação do sistema de proteção contra cheias na Zona Sul, abrangendo o trecho da avenida Diário de Notícias até o limite com Viamão. O objetivo é analisar a melhor solução para dar continuidade ao atual sistema de proteção por mais 50 quilômetros ao longo do Guaíba.

O contrato prevê a elaboração de estudo hidrológico para analisar todas as informações históricas de estatísticas de inundação da Capital e definir a nova cota de projeto e estudo hidrodinâmico para estabelecer a altura ideal da crista do dique.

Com base nesses estudos, a empresa contratada deverá desenvolver a concepção do projeto para sistema de proteção da Zona Sul, com duas propostas de cenários para proteção das áreas dentro da nova cota de segurança, que posteriormente serão discutidas com a população.

Além disso, o estudo deve prever áreas de amortecimento e localização de novas Ebaps (Estações de Bombeamento de Água Pluvial), indicando alterações urbanísticas necessárias ao longo do potencial dique e a estimativa de custo para as intervenções.

Modernização

Para melhorar os 68 quilômetros do sistema existente, também serão realizados diversos estudos, entre eles a avaliação da tendência de modificação da precipitação devido às mudanças climáticas considerando os cenários do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), compatibilização com os projetos de urbanização previstos para o Cais Mauá e entorno e avaliação da necessidade de elevação da altura do dique.

A contratação da empresa Rhama Analysis, liderada pelo professor Carlos Eduardo Tucci, foi viabilizada pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática e pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). O investimento totaliza R$ 5.810.679,27, recursos provenientes do Dmae.

