Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

Entidade disponibiliza capacitação direcionada para equipes de recepção, gerência, eventos e comercial Foto: Divulgação Entidade disponibiliza capacitação direcionada para equipes de recepção, gerência, eventos e comercial Foto: Divulgação

O Room Tax representa grande parte da receita destinada aos Convention Bureaus. A contribuição facultativa aplicada aos hóspedes de hotéis propicia ações que beneficiam a infraestrutura turística das cidades.

om isso, os principais beneficiados são bares, restaurantes, espaços de entretenimento e os próprios hotéis, que figuram entre os 52 segmentos favorecidos pelo turismo de maneira direta ou indireta.

E para fortalecer o tema no setor de hotelaria, o Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB) vem realizando treinamentos com equipes de recepção, gerência, eventos e comercial de hotéis associados.

A novidade é o formato do treinamento. Para este segundo semestre, o POACVB aperfeiçoou seu modelo de trabalho, tornando-o uma capacitação que possibilita que os profissionais conheçam mais sobre as novidades e diferenciais da Capital, como o Pontal e a Orla do Guaíba. A primeira turma capacitada foi a do Plaza São Rafael, na última quarta-feira (27).

“A arrecadação do Room Tax é repassada integralmente ao Convention Bureau, que utiliza a verba em ações, captação de eventos para a cidade e divulgação do destino. Esta é uma colaboração vital para o andamento de nossos projetos de fomento aos eventos e ao turismo na capital. Por isso, estamos investindo nisso e disponibilizando um serviço diferenciado aos nossos associados”, comenta a presidente do POACVB, Adriane Hilbig.

Os treinamentos de Room Tax são mais um projeto do Porto Alegre Convention Bureau para 2022. Neste ano, a entidade trabalha com a ideia de envolver os associados em diversos eventos com forte impacto na cadeia produtiva e na economia local.

Sobre o Porto Alegre Convention Bureau

Fundado em 1997, o Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que visa o desenvolvimento econômico e social através do turismo de eventos, com atuação na Capital Gaúcha e Região Metropolitana.

A entidade objetiva aumentar o fluxo turístico, com economia e agilidade nas ações de captação, promoção, apoio e realização de eventos.

Atualmente, o POACVB trabalha em conjunto com o trade local em segmentos como hospedagens, gastronomia, eventos, comunicação, transportes e atrativos turísticos.

