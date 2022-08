Acontece Sesc Porto Alegre oferece curso on-line e gratuito de preparação para o voluntariado

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2022

Inscrições para a turma de agosto estão abertas pelo site da instituição. Foto: Divulgação Portrait of beautiful mature African American woman. The woman is leading a group of volunteering during a community cleanup day. Foto: Divulgação

Entre os dias 15 e 17 de agosto, o Sesc Comunidade, de Porto Alegre, promove mais uma edição do curso de Preparação para o Voluntariado. Voltado para homens e mulheres acima de 18 anos, o projeto será desenvolvido de forma on-line, das 18h30 às 20h. As inscrições estão abertas, são gratuitas, e devem ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br/acaosocial/voluntariado. O link das aulas será enviado posteriormente aos inscritos.

O Programa Sesc de Voluntariado tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento social através de uma rede de voluntários e entidades assistenciais, oferecendo capacitação e acompanhamento técnico. O projeto, além de formar pessoas para apoiar a causa, promove ações e fortalece o terceiro setor, com a promoção da cultura do voluntariado em prol do bem-estar social e da responsabilidade compartilhada.

Há 76 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Em 2022, a atuação em rede é o foco principal, oportunizando mais acesso aos serviços do Sesc e Senac, como cultura, esporte, saúde, lazer, assistência e educação. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

