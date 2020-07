Porto Alegre Porto Alegre é a capital brasileira com o menor índice de infectados pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Dados sobre a Covid-19 são disponibilizados pela prefeitura na internet Foto: Cesar Lopes/PMPA Dados sobre a Covid-19 são disponibilizados pela prefeitura na internet. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O novo painel Transparência Covid-19 – Referências e Comparações, disponibilizado pela prefeitura de Porto Alegre, traz informações sobre a pandemia de coronavírus na cidade. Segundo os dados, Porto Alegre é a capital brasileira com o menor índice de casos da doença por habitante.

Mesmo com o aumento do número de óbitos registrado nos últimos dias, a Capital gaúcha também apresenta um dos menores índices de mortalidade por Covid-19 em relação às principais regiões ou cidades do mundo afetadas pela pandemia.

“Ampliamos muito nossa capacidade de testagem, em níveis considerados referência. Dar transparência a todos os dados referentes à Covid na cidade é fundamental para nossa estratégia de combate à doença”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O painel Transparência Covid-19 – Referências e Comparações consolida dados que representam o avanço dos óbitos em comparação com outras seis capitais – São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador – e em relação à região da Lombardia, na Itália, e às cidades de Nova York e Madri, entre as mais impactadas pela pandemia.

“Construímos os painéis como uma ação de transparência pública, com o objetivo de possibilitar cada vez mais ao cidadão o acesso às informações sobre a pandemia, com suas variáveis e relações”, destacou o secretário municipal de Transparência e Controladoria, Marco Karam.

Também são disponibilizados dados do distanciamento social e da saúde em Porto Alegre, com destaque para o nível de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) das redes pública e privada, além dos números de testes disponíveis e já realizados. Também há demonstrativos da distribuição dos casos confirmados e de óbitos por sexo e faixa etária.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre