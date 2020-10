Porto Alegre Porto Alegre é a cidade com o maior volume de infectados pelo coronavírus no Estado. Os casos confirmados da doença passam dos 40 mil

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Já são 35.389 recuperados da covid-19 na capital gaúcha. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior volume de infectados pelo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde registrou, até esta segunda-feira (19), 40.521 diagnósticos positivos para covid-19 desde o início da pandemia. Entre estes, 35.389 pessoas já se recuperaram da doença. Também foram registrados 111.983 casos negativos e outros 6.727 estão em análise.

Os óbitos na capital somam 1.190.

Os serviços de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão agora com 240 casos confirmados de covid-19 adultos e um caso de pediatria. Há também 31 casos suspeitos de adultos e seis em pediatria.

Vacina

Com o avanço de pesquisas sobre vacinas para o combate ao coronavírus, a Prefeitura de Porto Alegre informa que está intensificando a busca de soluções concretas para a demanda. Nesta terça-feira (20), o secretário municipal de saúde, Pablo Stürmer, estará em São Paulo, no Instituto Butantan, para avaliar os atuais estágios da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto em parceria com laboratório chinês Sinovac.

Atualmente, o imunizante é o que tem apresentado resultados mais avançados no País. Em Porto Alegre, a vacina está sendo testada em profissionais de saúde voluntários no Hospital São Lucas da PUCRS.

Durante a tarde, Stürmer estará em Brasília para reunião com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. Na pauta, a vacina produzida pela Fiocruz e parceria com a Universidade de Oxford. A produção da vacina, após adequação da fábrica para absorção da tecnologia, ficará a cargo do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos).

O Instituto tem um histórico de fabricação desses produtos e de incorporação de tecnologia. Após o encontro será possível aprimorar um plano de vacinação, de acordo com a Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, estimando quais os grupos serão prioritários num primeiro momento.

Rio Grande do Sul

O mais recente levantamento epidemiológico do Rio Grande do Sul ampliou para 224.020 a quantidade de testes positivos de coronavírus desde o mês de março no Estado, com um total de 5.388 óbitos. De acordo com a estatística atualizada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta segunda, foram 1.096 novos casos e mais 41 mortes por covid.

Ainda no que se refere aos desfechos fatais de coronavírus no Rio Grande do Sul, o levantamento informa que as vítimas acrescentadas à estatística tinham idades entre 33 e 89 anos. Ainda que 41 casos não proporcionem uma amostragem suficiente do ponto-de-vista estatístico, reitera-se a ideia do predomínio de pacientes idosos como os mais vulneráveis à infecção pelo vírus.

