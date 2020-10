Tecnologia A Samsung, a Xiaomi e a Motorola fazem piada com o iPhone 12 sem carregador

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

iPhone 12: celular da Apple não terá carregador e nem fone de ouvido na caixa. (Foto: Apple/Divulgação)

O iPhone 12 não terá nem fone de ouvido e nem carregador na caixa – disse a Apple na semana passada, no evento do lançamento do novo smartphone. A decisão, segundo a empresa, foi tomada para “reduzir a quantidade de lixo eletrônico” mundial.

De acordo com a Apple, há 2 bilhões de adaptadores disponíveis nas casas dos usuários, além de 700 milhões de fones de ouvido com entrada lightning (nome dado à entrada proprietária que a Apple inclui nos iPhones). A redução de espaço significaria caixas menores, mais iphones por containers, menos espaço tomado na logística. O impacto final, dados da empresa apontam, seria equivalente a menos 450.000 carros nas ruas todos os anos.

Mesmo com a justificativa, as concorrentes da Apple não perderam tempo para fazer piada com a decisão da maçã. A Samsung, por exemplo, publicou em seu perfil caribenho no Twitter uma imagem de um carregador com a legenda “incluso com o seu Galaxy” e escreveu na publicação que o smartphone da companhia “dá ao consumidor o que ele procura”. “Do mais básico, como um carregador, a melhor câmera, performance de bateria, memória e até uma tela de 120Hz em um smartphone”, escreveu a gigante sul-coreana.

Enquanto isso, a Motorola publicou em seu Instagram uma imagem de divulgação do smartphone G9 com a seguinte legenda: “O moto G9 Plus é completo e vem com tudo o que você quer e precisa. Tem superbateria de 5000 mAh e você ainda recarrega em pouco minutos com o carregador TurboPower™️ 30 W que, claro, acompanha o smartphone”.

A Xiaomi, por sua vez, fez uma publicação no Twitter minutos após o evento da Apple acabar. “#RedmiNote9Pro Carregador rápido de 33w incluso. Na caixa”, escreveu a companhia. O tuite teve 69,3 mil curtidas. Em seguida, a Xiaomi tuitou “Não apple-sível, meu amor!”, fazendo alusão, novamente, ao fato de o iPhone 12 não ter o carregador na caixa.

Segundo o site irlandês StatCounter, a Samsung é a fabricante de celulares com a maior participação no mercado, de 30,6%. A Apple, em seguida, tem quase 25% de participação. Em quarto lugar está a Huawei, com 10,6% do mercado. A Xiaomi, em quinto, tem uma fatia de 9,47%.

