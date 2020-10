Tecnologia A LG começou a vender TV com tela flexível que se enrola na própria base

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

A TV ela custará 100 milhões de wons coreanos, o equivalente a R$ 490 mil. (Foto: Divulgação/LG)

A LG começou a vender nesta terça-feira (20) uma TV OLED com tela flexível que se enrola na própria base. Revelada em janeiro de 2018, a Signature OLED R tem resolução 4K, será comercializada em poucas lojas da Coreia do Sul e poderá ser adquirida por poucas pessoas: ela custará 100 milhões de wons coreanos, o equivalente a 490 mil reais.

A Signature OLED R, também conhecida como LG RX, possui uma base com acabamento em alumínio escovado que funciona como soundbar gigante, com alto-falantes em 4.2 canais, potência de 100 watts e tecnologia Dolby Atmos para aumentar a imersão sonora. Dentro da base, há uma tela OLED 4K flexível que se enrola ao redor de um eixo.

Por meio de um controle remoto, você pode alternar entre três modos: Full View, que transforma a Signature OLED R em uma TV de 65 polegadas; Line View, que exibe apenas um relógio ou a previsão do tempo; e Zero View, para ouvir música enquanto aproveita uma sensação de espaço maior na sala de estar. Não que uma pessoa com meio milhão de reais para comprar uma TV tenha uma casa pequena, claro.

De acordo com a LG, o mecanismo dura pelo menos 50 mil ciclos de ser enrolada e desenrolada, o que equivale a uma vida útil de aproximadamente 70 anos caso o consumidor ative a tela duas vezes ao dia. A Signature OLED R roda webOS e possui as mesmas características de outras TVs OLED recentes da marca, como processador Alpha 9 e taxa de atualização de 120 Hz.

E por que diabos alguém gastaria tanto dinheiro nisso? Segundo a LG, porque é uma ”obra de arte que irá valorizar qualquer espaço e complementar qualquer estilo de vida”, sendo apreciada por consumidores que podem “reconhecer o verdadeiro valor da inovação revolucionária”. Então tá.

A TV enrolável já está disponível em sete lojas premium da Coreia do Sul pelo preço sugerido de 100 milhões de wons, o equivalente a 87 mil dólares ou 490 mil reais. Ela será produzida em uma fábrica no território coreano e ainda não tem previsão para chegar a outros mercados, então talvez você tenha que importá-la por conta própria com o seu jato particular se quiser uma.

