Tecnologia O Facebook abre API do Messenger para permitir respostas automáticas no Instagram

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

A API do Messenger integrada ao Instagram está em teste fechado para convidados. (Foto: Reprodução)

O Facebook anunciou a abertura de uma nova versão da API do Messenger, que deve dar suporte a bots e outras funções de respostas automatizadas do Instagram. Ainda em um teste beta fechado, a novidade é especificamente desenhada para marcas que usem o Instagram para conduzir negócios, como grandes varejistas online.

Já não é de hoje que o Facebook ambiciona atrair grandes negócios para suas plataformas: o Messenger passou a aceitar chatbots para empreendedores em 2016, ao passo que, em 2018, o WhatsApp passou a adotar várias ferramentas do mesmo tipo. Com a chegada do Instagram neste rebanho, o Facebook agora está mais perto de criar todo um ecossistema amigável às grandes marcas.

Recentemente, a empresa liderada por Mark Zuckerberg também vinha integrando o Messenger e as mensagens diretas do Instagram para usuários comuns. Embora as medidas sejam diferentes entre si, elas se relacionam e poderão render bons frutos no futuro.

O Instagram já ultrapassou a marca de um bilhão de usuários desde que foi comprado pelo Facebook em 2012, tornando-se desde então uma plataforma importante para empresas que buscam gerar engajamento às suas marcas e oferecer seus produtos – hoje, o Instagram Stories é um dos principais vetores de anúncios de produtos na rede social. Ao integrar a API do Messenger para negócios, a rede passa a permitir o uso integrado com ferramentas de CRM (sigla em inglês para “Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente”), facilitando o fluxo de trabalho.

Por ora, a API do Messenger integrada ao Instagram está em teste fechado para convidados. Entre as marcas que já contam com a novidade, estão a rede de vestuário e acessórios esportivos Adidas, a magazine multinacional de maquiagens Sephora e a Michael Kors, conhecida por suas bolsas e acessórios de luxo. Ainda não há informação de quando a API estará aberta para todos.

Dados de menores

Duas ações da Comissão de Proteção de Dados da Irlanda investigam se o Instagram tornou públicos endereços de e-mail e números de telefone de menores de 18 anos. Se confirmadas, elas podem render multas de bilhões de euros para a empresa.

O órgão regulador irlandês é a principal autoridade de proteção de dados na União Europeia e no Reino Unido. Em e-mail enviado à Reuters, Graham Doyle, vice-comissário da instituição, explica que o órgão recebeu reclamações de indivíduos e identificou possíveis preocupações em relação ao processamento de dados pessoais de crianças no Instagram.

Uma das denúncias teria vindo do cientista de dados David Stier. Depois de analisar quase 200 mil perfis de Instagram de todo o mundo, ele estima que pelo menos 60 milhões de menores de 18 anos tiveram a opção de mudar seus perfis para contas comerciais. Esse tipo de conta exige a exibição pública de números de telefone e endereços de e-mail.

Há alguns meses, a plataforma mudou as configurações dessas contas para que os usuários escolham se querem ou não revelar detalhes de contato. Mesmo assim, o pesquisador estima que até 5 milhões de crianças tiveram detalhes pessoais expostos dessa forma.

De acordo com as leis europeias de proteção de dados, cada investigação pode resultar em multa de até 4% da receita anual do Facebook. Isso pode representar um valor máximo teórico de 5,7 bilhões de dólares.

