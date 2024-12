Porto Alegre Porto Alegre: EPTC inicia, neste fim de semana, a Operação Verão para a praia do Lami

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2024

Linhas começam neste sábado (21) e duram até o dia nove de março Foto: Cesar Lopes/PMPA Linhas começam neste sábado (21) e duram até o dia nove de março. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) iniciará neste sábado (21) a Operação Verão no transporte coletivo, que contará com quatro linhas especiais, que fornecerão à população um melhor acesso a praia do Lemi, na Orla do Guaíba. As linhas terão operação até março.

No sábado, começa o atendimento da linha 398.7 – Pinheiro / Lami / Verão, que funcionará aos sábados, domingos e feriados. As outras três linhas funcionarão aos domingos e feriados: Praia Operação Veraneio, tabela aberta, com saída da avenida Salgado Filho, Centro Histórico, até o Lami, via Belém; 269.4 – Operação Lami, tabela aberta, com saída da avenida Salgado Filho, Centro / Praia, via Estrada Edgar Pires de Castro. E a linha 212 – Restinga/ Lami, com tabela fixa e saída da avenida Nilo Wulff, no bairro Restinga.

O terminal das quatro linhas no Lami está localizado na estrada Otaviano José Pinto, nas proximidades da rua Luís Vieira Bernardes.

A operação irá atender até o dia nove de março, com agentes de fiscalização de transporte da EPTC monitorando o atendimento aos usuários para ajustes, caso necessário. Os usuários podem entrar em contato através do canal oficial da Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1), ou pelo número 118, que recebe e encaminha as solicitações da população referentes aos serviços públicos prestados pelos órgãos municipais.

2024-12-20