Porto Alegre Porto Alegre: EPTC recolhe automóvel na Orla do Guaíba com mais de R$ 48 mil em infrações

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Veículo estava estacionado em local proibido e sem licenciamento desde 2018. Foto: Divulgação/EPTC Veículo estava estacionado em local proibido e sem licenciamento desde 2018. (Foto: Divulgação/EPTC) Foto: Divulgação/EPTC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) apreendeu um automóvel com 197 multas e R$ 48.140,84 mil em débitos. O veículo, modelo VW Gol, ano 1994 e com placas de Vacaria, foi recolhido durante abordagem da fiscalização de trânsito no trecho 3 da Orla do Guaíba, na tarde de sábado (13). Ele estava estacionado em local proibido e sem licenciamento desde 2018.

A EPTC seguirá com as ações de fiscalização ostensiva na busca por um trânsito mais seguro nas ruas de Porto Alegre. É importante que os cidadãos informem as ocorrências pelo número 156 do Atendimento ao Cidadão para que a prefeitura e as forças de segurança possam fiscalizar e coibir estes excessos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-eptc-recolhe-automovel-na-orla-do-guaiba-com-mais-de-r-48-mil-em-infracoes/

Porto Alegre: EPTC recolhe automóvel na Orla do Guaíba com mais de R$ 48 mil em infrações

2023-05-15