Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Estão matriculados mais de 40 mil alunos de 52 escolas de Ensino Fundamental. Foto: Giulian Serafim/PMPA Estão matriculados mais de 40 mil alunos de 52 escolas de Ensino Fundamental. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Mais de 40 mil alunos de 52 escolas municipais de Ensino Fundamental voltam às aulas nesta segunda-feira (31). Os estudantes do 1º ao 9º ano tiveram uma semana de recesso.

“Vamos para o segundo tempo do ano letivo, com muito ânimo para atingir os objetivos de qualificar a educação de Porto Alegre. Desejo um ótimo segundo semestre a todos os alunos, professores e funcionários da nossa potente rede municipal de ensino”, comentou o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.

No turno da noite, serão retomadas as aulas do sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já as escolas de Educação Infantil retornarão as aulas nesta terça-feira (1º).

